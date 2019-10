Rein på gång med debutalbum

Den elektroniska artisten Rein jobbar för full med sitt debutalbum – och enligt ett pressmeddelande är resultatet ”mörkare än någonsin”.

Albumet beskrivs som en ”psykologisk sci-fi-thriller”, där hon har samarbetat med bland andra producenten Carli Löf. Senare i höst kommer den första singeln från plattan att släppas.

Reins självbetitlade debut-ep släpptes 2016 och året därpå kom hennes andra ep ”Freedom”. Bland hennes mest kända låtar finns ”Missfit”, ”Capitalism” och ”I don't get anyting but shit from you”.