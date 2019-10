Akademiens rykte knappast rentvått

Fakta

"Skandaleakademiet gir 400 000 til Knausgård" rubricerade norska Dagbladet 19/2 2019 nyheten om att Karl Ove Knausgård fick ett stort pris från Svenska Akademien.

"The ugly scandal that cancelled the Nobel prize" (Ungefär: "Den fula skandalen som ledde till att Nobelpriset ställdes in") löd rubriken till The Guardians långa reportage 18/7 2018. Texten inleddes med följande mening: "Sveriges litterära elit utkastad i kaos efter anklagelser om sexuella trakasserier och korruption".

"Nobelpriset: Svenska Akademien i riktig såpopera", rubrik i franska Le Monde 31/9 2018.

"Nobelskam: Litteratur, lust och lögner i Svenska Akademien", tyska Der Spiegel, 17/5 2018.