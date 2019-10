Hett, intensivt och packat med musikaliska idéer

Alexander Agrell hörde den hyllade saxofonisten Marius Neset på Palladium.

Marius Neset Quintet JAZZ. Palladium, Malmö, 4/10.

Det fanns en gång under proggens 70-tal ett band som hette Låt 3:e örat lyssna in & 3:e benet stampa takten.

Under fredagens konsert med Marius Neset & co kände jag plötsligt att jag gott kunde haft användning för ett tredje öra, för att kunna få full pejl på allt om spelades.

Och ett tredje ben för taktstamp skulle inte ha suttit i vägen heller, så friskt som bandet laborerade rytmiskt, bytte taktarter mitt i låtarna och parallellkörde flera rytmer.

Norrmannen Marius Neset blev känd som medlem i den unga, allskandinaviska gruppen Jazz Kamikaze, ett heavy metal bebop-gäng som spelade en rockinjicerad supervirtuos, tung och snabb fusionsjazzvariant.

Neset är inte längre på konstnärlig självmordskurs. Numera är han en hyllad artist, kompositör och bandledare som lyfts in på tidskriften Downbeats lista över jazzens framtidshopp, ”25 for the future”. Men nog ser Marius Neset ut och låtar som om han satsar sitt yttersta. Och liksom Jazz Kamikaze släpper han fram en nästan ostoppbar ström av musikaliska idéer.

På Palladium plockades det mesta från albumet ”Circle of chimes”, med stycken beställningskomponerade till Köln-filharmonins nyårskonsert. Nesets internationella 2019-band —Jim Hart, vibrafon och marimba, Ivo Neame, piano, basisten Michael Janisch och trumslagaren Herbert Pirker — osar av vilja och skicklighet. Cellostjärnan Andreas Brantelid satt in genom nästan hela konserten, med klarhet, auktoritet och en magnifik ton.

Mycket av musiken är stötig, ryckig och extremt händelserik, utan att tappa flytet. Varje låt består av flera tonrika, väl utvecklade teman och gör många avstickare. Det sjuder och kokar i alla hörn. Att spela och lyckas foga samman en helhet/musiker på det här viset är få förunnat, men mer imponerande ändå är intensiteten, hettan och engagemanget från musikerna.

Bandledaren själv svänger och gungar med mest hela tiden och när han har blåsledigt står han i kulissen, helt fokuserad och uppslukad av de andras spel. Hans engagemang känns klart smittsamt för den som ser på. Mycket stora delar av det som händer är skrivet och arrangerat, men Neset (den helt dominerande solisten) får även tillfälle att sträcka ut på tenorsax och sopran.

Att i kartlägga alla influenser som det bollas med skulle ge vem som helst hjärnvrickning. På några ställen klingar ekon av J S Bachs tonspråk, till exempel i cellogångarna i vackra ”Prague's ballet”. Och vissa molltonade, lugnare partier kunde ha varit plockade från Astor Piazzollas nytangovärld.

Men den referens som oftast återkommer till mig under konserten är låten ”The windup” med Keith Jarretts nordiska kvartett med Jan Garbarek, för explosiviteten, överraskningseffekterna och den rytmiska lekstugan. Och för saxtonen.

Man måste inte absolut vara norrman för att klinga som Marius Neset (och Garbarek). Tror jag. Men nog fasen hjälper det. Marius Neset har den där omtalade/omtjatade nordiska tonen som är så lätt att känna igen och så svår att beskriva och definiera.