Ny storseger på hemmaplan för Örebro

Hemmakross två gånger om – inom lika många dygn. Och det var återigen Glenn Gustafsson, Christopher Mastomäki och Marcus Weinstock som visade vägen när Örebro vann med 5–1 mot Skellefteå. – Vi kompletterar varandra och gör det enkelt för varandra att spela hockey. Svårare än så är det inte, säger lagkaptenen Mastomäki om sin succékedja.

Så sent som i torsdags fick hemmapubliken se när Örebro krossade Brynäs med 6–1 och bröt en fyra matcher lång förlustsvit. Men eftersnacket handlade om Jordan Bouchers våldsamma tackling mot Brynäs landslagscenter Linus Ölund som rört upp känslor i hockey-Sverige.

På lördagskvällen kom Örebro på nytt ut i flygande fart – och kedjan med Glenn Gustafsson, Christopher Mastomäki och Marcus Weinstock som var så lyckosam mot Brynäs – producerade igen.

Nye lagkaptenen Christopher Mastomäki, snart 23 år och yngst i SHL i den rollen, var den enda ur trion som inte hittade rätt mot Brynäs. Men redan efter första perioden mot Skellefteå hade Mastomäki ordnat en assist och ett mål.

– Det var skönt, jag tycker att jag har skapat mycket chanser så det var skönt att få knäppa dit den för egen del också, säger han.

Efter sju minuter snodde Mastomäki åt sig pucken och satte första målet bakom Oskar Östlund som fick chansen mellan stolparna.

Strax innan första periodpausen var också Glenn Gustafsson framme på en retur och ökade på hemmaledningen efter fint förarbetet av sina kedjekompisar.

Mastomäki öser lovord över 21-åringen som gjorde sitt fjärde mål för säsongen.

– Man har alltid sett att Glenn har det i sig och nu visar han verkligen det. Han håller pucken och han är stark och använder sin kropp på ett jäkla bra sätt. Han är i mina ögon en komplett hockeyspelare som har mycket utveckling kvar i sig.

Fem minuter in i mittperioden bombande sedan Örebrobacken Rasmus Rissanen in sitt första SHL-mål. Lite senare i spel fyra mot fyra satte Oscar Möller gästernas enda mål bakom Dominik Furch i Örebrokassen. Men när bara några sekunder återstod av den andra period visade Sakari Salminen upp fina handleder när han iskallt och elegant lyfte in 4–1 till hemmalaget.

i tredje perioden kontrollerade närkingarna ledningen - och i slutminuterna kunde Marcus Weinstock sätta femettan då gästerna plockat målvakten.