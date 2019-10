Falsterbokvinna anmäler bajsattack – fick flera påsar avföring dumpade vid dörren

Mitt i natten dumpade en okänd person ett stort antal påsar med hundbajs utanför Falsterbokvinnans ytterdörr. Händelsen är nu polisanmäld.

Det var sent på fredagskvällen, som runt tolv påsar hundbajs lämnades utanför kvinnans hem. Morgonen efter gjorde hon fyndet, och hittade samtidigt en hink märkt med texten "Shit for you".