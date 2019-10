”Jag är svagare, det är stelt och gör ont – men det handlar om adrenalin”

Han slog axeln ur led mot FC Köpenhamn, men spelade klart. Tvingades hoppa in i början av andra halvlek mot Göteborg – och slog det avgörande inlägget till Felix Beijmos mål. Inget tycks kunna stoppa Behrang Safari just nu.

– Självklart är jag svagare, har inte full rörlighet i armen och spelar med ett skydd, men det har funkat, sa MFF-backen lugnt.

Det var rätt tidigt i matchen mot FCK som han satte sig ner i straffområdet och man såg hur ont han hade. Efter Göteborgsmatchen berättade MFF-stjärnan om smärtan i torsdags – och hur han ändå kan spela vidare.

– När jag satt där, tänkte jag direkt ”det här funkar inte”. Det gjorde fruktansvärt ont, liknade när jag bröt nyckelbenet, men ändå inte riktigt. Jag tänkte någonstans att axeln var ur led. Jag kunde inte ta armen vare sig fram eller tillbaka.

Alla var inställda på byte.

– Först kom bara Alex (Nilsson, fysioterapeuten) in, men jag skrek direkt till honom att kalla in vår läkare Pär Herbertsson. Han drog axeln rätt direkt och jag sa ”men vänta lite, jag får testa”. Just när det hänt kändes det för jävligt, men när de drog rätt den kändes det bra, berättade Behrang Safari.

Det vi såg i den matchen – och även i inhoppet mot Göteborg – var att han inte kunde göra sin vanliga arbetsuppgift: inkast.

– I spelet funkar det, men inte där. Jag är svagare. Det känns jättestelt och gör ont. När axeln hoppar ur led, slår man sönder kapslar och annat som måste läka. När jag lyfter armen är jag inte helt rörlig.

Du kastas in utan fyra minuter efter paus när Jonas Knudsen är nära en utvisning? Och dominerar i spelet, löper längs kanten, slår inlägget till målet och nickar bort flera viktiga bollar. Kan du förklara?

– Ja, borde jag inte springa mindre när jag blir äldre...? Självklart handlar det om adrenalin. Mot Köpenhamn är det bara det som gör att jag kan fortsätta. Men jag märker att jag spelar lite annorlunda.

Är du inte rädd?

– Jo, självklart. Jag frågade om det var större risk när det hänt en gång och det är det. Men det kan hända mycket andra saker också.

Men uppehållet nu kommer lämpligt?

– Absolut. Det är läge att vila. Jag ska göra lite övningar och bygga upp styrkan i armen igen.

Ni leder allsvenskan? Behrang Safari svarar på detta påstående mer än en fråga på sitt speciella sätt.

– Vi ska leda allsvenskan. Och leder vi allsvenskan så är det rätt.