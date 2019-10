Thom Yorke klar för Roskildefestivalen

Radiohead-sångaren Thom Yorke kommer till sommarens 50-årsjubilerande Roskildefestival tillsammans med sina medmusiker i Thom Yorke’s Tomorrow’s Modern Boxes. Klara för festivalen är även bland andra Pusha-T, The Whitest Boy Alive och två R.E.M.-veteraner.

För tre veckor sedan presenterade Roskildefestivalen sitt första namn till sommarens festival: Taylor Swift. Den amerikanska popstjärnan ska spela i Roskilde den 1 juli.

Sommarens festival blir speciell eftersom det är den 50:e festivalen i ordningen sedan starten 1971. Och på måndagen presenterade arrangörerna ytterligare tolv namn.

Det mest välkända namnet är Radiohead-sångaren Thom Yorke som kommer till Roskilde med sitt elektroniska band Thom Yorke’s Tomorrow’s Modern Boxes. I bandet finns även Radiohead-producenten Nigel Godrich och konstnären Tarik Barri.

Nigel Godrich har även samarbetat med R.E.M och två av dess medlemmar kommer också till Roskilde. R.E.M-gitarristen Peter Buck har tillsammans med R.E.M:s turnémusiker Scott McCaughey ett band vid namn The No Ones tillsammans med Frode Strømstad och Arne Kjelsrud Mathisen från norska bandet I Was A King. I sommar kommer The No Ones till Roskilde.

Amerikanske rapveteranen Pusha-T har besökt Roskilde tidigare och återvänder nu med sitt senaste album ”Daytona”. Norska The Whitest Boy Alive med Kings of Convenience-sångaren Erlend Øye kommer också till sommarens festival.

Andra band som är klara för Roskilde är amerikanska indiepopbandet Whitney, japanska Chai, australiensiska bluespunkbandet Tropical Fuck Storm, brittiska producenten Mura Masa, norska garagerockgänget Death by Unga Bunga, amerikanska hardcorebandet Old Man Gloom, kanadensiska orkestern Land of Kush och danska Hugorm.

Nästa års Roskildefestival äger rum den 27 juni till den 4 juli.