VM-medaljören: Avsluta Oregon-projektet

Amerikanskan Kara Goucher, VM-silvermedaljör på 10 000 meter 2007, vill att dopningsavstängde friidrottstränaren Alberto Salazars träningsprojekt Nike Oregon ska avslutas.

– Det måste bort, säger 41-åringen, som tränades av Salazar 2004–2011, till BBC.

61-årige Salazar har varit under utredning av USA:s antidopningsbyrå Usada under flera år och dömdes för en vecka sedan till fyra års avstängning för dopning – mitt under VM i Doha, Qatar. Salazar ska bland annat ha försett aktiva med testosteron och ha manipulerat dopningsprov.

– Om jag var Nike hade jag tagit in nya tränare och lämnat Oregon-projektet. Det innehåller uppenbarligen principer som inte är i linje med en ren sport. Vi måste helt enkelt starta om, säger Kara Goucher, en av uppgiftslämnarna i Usadas utredning mot Salazar.