Museum återlämnar föremål till urinvånare

Manchester Museum ska lämna tillbaka 43 föremål till urinvånare i Australien, nästan ett århundrade efter att de kom i museets ägo, skriver The Guardian . Det är det första återlämnandet av detta slag i Storbritannien, och sker i samband med 250-årsjubileet av James Cooks första resa till Australien.

Det rör sig bland annat om ett instrument som används i aboriginernas ritualer och om kultföremålet ”churinga”.

De första föremålen ska lämnas över under en ceremoni i november till Gangalidda Garawa-folket, vars kulturarv tros vara 70 000 år gammalt. Enligt talespersonen Mangubadijarri Yanner är det en central del i deras läkandeprocess.

– Att föra tillbaka de här heliga föremålen är viktigt och nödvändigt för att vitalisera kulturen, eftersom djupt inom dessa föremål finns vårt vetande, våra historier, traditioner och berättelser.

Enligt The Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies innebar Cooks ankomst början på stölden av aboriginernas kulturarv. Flera grupper av urinvånare har protesterat mot firandet av hans upptäcktsresa.