The Jesus and Mary Chain spelar i Köpenhamn

Indiebandet The Jesus and Mary Chain ska framföra sitt centralverk ”Darklands” i Köpenhamn i vår.

Det skotska bandet Jesus and Mary Chain bildades 1984 i utkanten av Glasgow av bröderna Jim och William Reid. Samma år kom debutsingeln ”Upside down” och året därpå släpptes den första plattan ”Psychocandy”. De splittrades 1999 men återförenades åtta år senare för en spelning på Coachella.

”Darklands” från 1987 ses som ett av bandets centralverk, med låtar som ”Happy when it rains”, ”April skies” och ”Cherry came too”. Nu ska de turnera med att framföra albumet i sin helhet. Den 26 mars spelar de i Den Grå Hal i Köpenhamn och dessutom spelar de den 24 mars i Stockholm och 25 mars i Göteborg. Biljetterna släpps den 11 oktober.

För två år sedan kom ”Damage and Joy”, Jesus and Mary Chains första studioalbum på nitton år.