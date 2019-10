”Löven” vann toppmötet – pratar inte SHL

Han var arkitekten bakom Oskarshamns skrällavancemang till högsta serien – och har på kort tid fört sin nya klubb Björklöven till förstaplatsen i hockeyallsvenskan. Men sportchefen Per Kenttä vägrar prata SHL – trots säkra 6–3 mot Karlskoga i toppmötet. – Det vore som att skriva sin egen dödsdom, säger han till C More.

Björklöven tog sin sjunde seger på de åtta inledande matcherna och övertygade stort i det tidiga toppmötet mot Karlskoga.