NBA-event ställs in – oro för stormatcherna

Konflikten mellan den amerikanska basketligan NBA och Kina blir allt mer infekterad. Shanghais idrottsdepartement har ställt in ett supporterevenemang inför veckans planerade träningsmatcher mellan Los Angeles Lakers och Brooklyn Nets. Enligt New York Times växer oron över att även matcherna kommer att ställas in.

NBA vill expandera än mer till den kinesiska marknaden och den här veckan är det tänkt att ligans storstjärna LeBron James Los Angeles Lakers ska möta Brooklyn Nets i två träningsmatcher i Shanghai respektive Shenzhen.