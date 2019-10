I Sydsvenskans artikel (20 september) om Malmö operas 75-årsjubileum minns ett antal profiler sina mest minnesvärda föreställningar. Många minnen handlar om operauppsättningar. Än idag får den som vill uppleva opera sitt lystmäte. Bara några få av de intervjuade minns operetter som satts upp. Detta trots att Malmö för inte så länge sedan kallades ”operetternas stad”. Denna guldålder minns inte jag, men däremot att det in på 1990-talet gavs fina operettföreställningar på operan (dåvarande stadsteatern).

Inför varje säsong hoppas jag förväntansfullt att operan ska överraska med en klassisk operett. Varje gång blir jag lika besviken (undantaget på senare år är Offenbachs ”Pariserliv”). En stor europeisk musiktradition har fått stryka på foten för musikaler, som ofta hämtas direkt från London eller New York. Det kan inte tolkas som annat än att musik av erkända mästare som Franz Lehár och Johann Strauss d y inte längre platsar på Malmö opera. Trots att ryktbara operahus i både New York och Stockholm så sent som häromåret gav ”Glada änkan”.

Jag är den förste att medge att operetternas handling ofta är mossig och återger förlegade könsroller. Men libretton kan enkelt anpassas till vår tid. Jag menar inte heller att operetter ska dominera repertoaren. Men hur många år till ska jag vänta innan Malmö opera sätter upp till exempel klassiska ”Läderlappen” av Strauss? Det hade blivit en lustfylld upplevelse för en publik som numera i allmänhet inte ens vet vad operett är för något. Kanske har det skett omedvetet, men arbetet med att förpassa en storslagen europeisk musiktradition till glömskan har varit mycket framgångsrik på Malmö opera.

Ulf Irheden Malmö