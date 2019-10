It-bolagets ordförande nomineras till Guldklubban i Skåne

Per Wargérus styrelseordförande för Avensia i Lund och tidigare vd och koncernchef för bolaget, nomineras till Guldklubban i Skåne 2019.

På torsdagen arrangerades Stora styrelsedagen i Malmö, med föreläsare som Kjell A Nordström, Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs, Héléne Barnekow, vd Microsoft Sverige och Bo Bengtsson, vd Sparbanken Skåne.

På programmet avslöjades också den skånska nomineringen till Guldklubban. I år går nomineringen till Per Wargéus för hans ordförandeskap i Avensia.

– Per Wargéus har i sin roll som ordförande byggt förtroende genom en stark värdegrund, en tydlig fördelning av roller och ansvar i bolaget. Styrelsearbetet präglas av en kontinuerlig omvärldsbevakning och en strategisk höjd där affären alltid varit fokus. Under Per Wargéus ledning har bolaget visat på en mycket god tillväxt med lönsamhet, säger Kristina Jarring Lilja, ordförande i Styrelseakademin Skåne.

Per Wargéus har varit styrelseordförande i Avensia sedan 2015, och ledamot sedan 2007. Under åren 2007 till 2015 var han vd och koncernchef för bolaget som Per Wargéus även är medgrundare till.

– Jag är mycket hedrad att bli nominerad till Guldklubban. Nomineringen är ett erkännande för arbetet i min roll som både entreprenör och ordförande, ett arbete som kanske inte alltid syns utåt. Detta ger mig ytterligare energi att fortsätta med det viktiga arbetet som styrelsen gör, säger Per Wargéus.

Guldklubban delas varje år ut i två klasser, en för noterade - och en för onoterade bolag. Priset syftar till att lyfta fram goda exempel på hur ordföranderollen utövas i praktiken och delas årligen ut i början av december vid en ceremoni i Stockholm.

