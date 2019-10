Minnesord om Verner Thorsen

Advokaten Verner Thorsen, Malmö, har som tidigare meddelats efter en tids sjukdom avlidit i sitt hem i en ålder av nästan 86 år. Han sörjes närmast av hustrun Margareta och barnen Hans, Henrik och Helena med familjer samt av släkt och många vänner.

I oktober 1965 bildade Verner och undertecknad en samtalsgrupp tillsammans med sex andra, diskussionsglada jurister, som också läst i Lund. Syftet var att diskutera demokrati och effektivitet och att fullständig yttrandefrihet skulle råda inom gruppen. Den existerar ännu, fast med ändrad sammansättning, och det senaste mötet – det 97:e! – skedde i maj i år.

Vi har inte enbart ägnat oss åt seriösa samtal om olika samhällsproblem, till exempel begreppet rättsstat, EMU, NATO-medlemskap, bistånd, gängkriminalitet, invandring och integration. Under årens lopp har vi också haft väldigt mycket roligt tillsammans och ätit många goda middagar hos varandra under skämt och glam. Kort sagt har vi förenat nytta med nöje och blandat allvar och skämt på sant lundensiskt maner.

Två gånger har Verner ordnat storartade flerdagars arrangemang, dels i Tumba under hans tid vid Alfa Laval, dels i Berlin under Lagerlöf & Lehman-tiden. – I Berlin uppstod ett lustigt språkligt missförstånd, som gjorde att Samtalsgruppen med förtjusning antog namnet ”The Sometimes Group”, förkortat SG.

Verner var en synnerligen noggrann, analytisk och idealistisk jurist. En av hans advokatkolleger har sagt: ”Om jag fått behov av advokathjälp skulle jag ha valt Verner.”

Han var en mångsidig person med starkt samhällsengagemang inte minst för utsatta grupper. Hans intresse för utrikespolitiska frågor grundlades i Utrikespolitiska föreningen under jur. stud.-tiden i Lund. Verners danska bakgrund innebar att han också intresserade sig för det danska kulturlivet, bland annat genom föreningen Dan. Han kunde tala flytande men något ålderdomlig danska, så kallade Matador-danska.

Verners bortgång innebär att vår grupp aldrig blir sig lik. Han var kanske den av oss som visade mest entusiasm för verksamheten. Han försåg oss så gott som alltid med kompletterande material i form av fotokopierade tidnings- och tidskriftsartiklar.

Han förklarade mer än en gång att han såg våra övningar som ett sätt att pröva sina egna argument. Verners hederlighet, noggrannhet, personliga integritet och rättspatos gjorde honom till en klippa i vår grupp. Han lämnar ett stort tomrum efter sig, och vi sörjer honom djupt.

För vännerna i The Sometimes Group

Per Falk