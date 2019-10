Mötet mellan arbetarstaden Malmö och världsstjärnan Judy Garland – ett närmast surrealistiskt rendezvous, och en succé. Konserten på Kronprisen den 23 mars 1969 kom dock att bli hennes näst sista framträdande. Tre månader senare var hon död.

"I ett regn av röda rosor från parkett och balkong ombrusad av en jubelstorm, som bara ökade i styrka under fem, sex, sju inropningar, skördade Judy Garland Malmöpublikens bifall efter en av de största kvällar restaurangen Kronprisen någonsin upplevt" (ur Folke Himmelstrands recension i Sydsvenskan).

Det var emellertid på intet sätt självklart att kvällen skulle bli stjärnklar. Det var med nöd och näppe som Judy Garlands sista turné kunde slutföras. Hon var inte i bästa skick. Hennes karriär från barnstjärna och genombrottet med filmen "Trollkarlen från Oz" hade genom åren fått åtskilliga törnar. Den första konserten på Skandinavienturnén, i Stockholm, genomfördes efter en darrig inledning inför ett halvfullt konserthus.

Två dagar senare var stjärnan utslagen. Läkare tillkallades och konserten i Göteborg ställdes in på grund av medicinska skäl. Oddsen var därmed inte de bästa för att världsstjärnan skulle kunna glimra i Malmö. Läget var nervöst. Föreställningen var inte utsåld, av 600 biljetter fanns det hundra kvar. Hugo Åberg hade personligen betalat 90 000 kronor – motsvarade cirka 775 000 kronor i dagens penningvärde – för det dyraste gästspelet någonsin i Kronprinsens historia.

Stjärnan med sitt entourage kom med förmiddagsflyget från Bromma till Bulltofta på lördagen den 22 mars. Hon verkade utvilad och installerades på Savoy hotell. Vid sin sida hade hon sin femte äkta make, nattklubbsägaren Mickey Dean, som hon hade gift sig med en vecka tidigare. Tillsammans tog de två flygbåten, passerade Kockums varv och anlände till Köpenhamn för en efterföljande promenad längs Ströget, åtminstone inledningsvis utan att bli igenkänd.

Väl framme vid Rådhusplatsen blev Judy Garland törstig. På Queens pub lyckades man få fram den rätta ryska vodkan till champagnen som utgjorde stjärnans favoritdryck. Där flockades autografjägarna.

Tillbaka i Malmö var det en ostadig Garland som skulle uppträda på söndagskvällen. Malmöfrisören Gertrud Håkansson som ombads ge artisten en hjälpande hand med både frisyr och annat minns: "Hon var fruktansvärt nervös och väl framme på Kronprinsen fick vi bokstavligt asa in henne. Hon kunde knappt stå på benen" (ur Christer Borgs bok "Alla var där")

Men när hon hörde att förartisten "den gråtande sångaren" Johnnie Ray (1927-1990) redan var igång med att värma upp publiken blev det fart på stjärnan som mötte publiken med kraft och inlevelse, i all sin sprödhet och bräcklighet. Klädd i vit byxdress med paljetter och med en överdimensionerad röd rosett kring sin hals, "som hos en clown" (Folke Himmelstrand i Sydsvenskan).

"Det var ett möte – låt vara ett till icke ringa grad nostalgiskt – med STJÄRNAN med stora bokstäver och ett möte som till full evidens bevisade att Judy Garland i sina bästa stunder kan leva upp till det formatet" (Folke Himmelstrand i Sydsvenskan).

Tillsammans med den stora orkestern, förstärkt med stråkar, framförde hon en rad örhängen som "The Trolley Song" och naturligtvis "Over the Rainbow" ur "Trollkarlen från Oz".

Efter konserten var det dukat för nattsexa på restaurang Översten dit också pressen var inbjuden. En trött med lycklig Judy Garland slog sig ner vid den vita flygeln. Med Johnny Ray som ackompanjatör framförde hon några strofer ur balladen "Am I Blue".

Två dagar senare framförde hon "Over the Rainbow" för sista gången för publik, på ett utsåld Falconerteatern i Köpenhamn. Det ansågs vara den bästa konserten på turnén i Sverige och Danmark.

Hennes ekonomiska problem var avgrundsdjupa och hennes hälsotillstånd var alarmerande. Tre månader senare hittades hon död i badrummet, troligen orsakad av en ofrivillig överdos av läkemedel. Hon blev 47 år gammal.

