Christine Antaya besöker konstmässan Frieze i London.

”Welcome to the Shit Show” stod det över en bild av Storbritanniens flagga på planschen konstnären Jeremy Deller gjort för en särskild upplaga av The Art Newspaper. Storbritannien hade börjat räkna ner till Brexit när konstmässan Frieze förra helgen slog upp sitt tält i Londons Regent’s Park.