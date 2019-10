Växjös kräftgång fortsätter: ”För jävligt”

Växjös tunga inledning av SHL-säsongen är fortsatt ett faktum. Hemma mot serieledande Rögle blev det 1–3 – Växjös fjärde förlust på lagets fem senaste matcher.

– Det är tomt just nu. Det känns för jävligt, säger lagkaptenen Erik Josefsson till C More.