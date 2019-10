”Joker” har spelat in över 5 miljarder

Filmen ”Joker”, men Joaquin Phoenix i huvudrollen som Batmans fiende, gör ett segertåg världen över när det gäller biljettintäkter. Filmen har hittills spelat in motsvarande ungefär 5,3 miljarder kronor internationellt, skriver Variety . I Sverige gick den in som etta på biotoppen förra veckan, och färska siffror från USA visar att den håller sig kvar i topp även där under sin andra helg på biograferna.