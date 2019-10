En ”late bloomer”. Helsingline debuterade på galoppbanan först som 5-åring och har nu gjort sex starter med tre segrar och två andraplatser som resultat.

– Han är väl stallets stjärna i år, säger tränaren Ricardo Ramallo. Han har utvecklats för varje start och trots att det är tufft motstånd måste spelarna ta honom på allvar.

Distansen trivs han med och tre kilo lärlingslättnad underlättar givetvis uppgiften, men notera att det är just lärlingen Cornelia Hartsmar som vunnit samtliga tre segrar som Helsingline (lopp 6) har tagit.

Vi väljer att lämna Helsingline ensam på kupongen och för att få en vettig systemkostnad gör vi samma sak med Gold Tyranny (lopp 5).

– Han har en bra uppgift och trivs hemma på Jägersro. Jag bedömer att det är min bästa vinstchans under dagen tillsammans med Auenfürst [lopp 8], säger tränaren Lennart Reuterskiöld Jr.

Troligen blir Duca Di Como (lopp 3) omgångens största favorit, men där väljer vi att gardera. Duca Di Como imponerade stort i Nickes på Bro Park, var trea på Övrevoll senast men tappade då en sko på vägen. Kanske har de relativt täta starterna tärt på formen och ett favoritfall skulle ge V64–värdet en rejäl knuff.

Dagens mest spännande start gör kanske Es Raco (lopp 6), han ska för första gången möta den äldre eliten. Men en liten vink om kapaciteten får när tränaren Francisco Castro berättar att planen är att skicka ner Es Raco till Dubai.

Tipset, första start 12.15

Lopp 1: 1 Irish Prosecutor, 4 Harry, 3 Tille In Action, outs: 2 Red Cheek Fox.

Lopp 2: 6 Zewina Zaid, 4 Hagaz Big Red, 13 Giant Sally, outs: 10 Kodnamn Lisa.

Lopp 3: 1 Duca Di Como, 6 Red Hot Chili, 5 Victor Kalejs, outs: 2 Master Blaster.

Lopp 4: 3 Nephertiti, 2 Adaline, 4 Ruby Starlight, outs: 5 Cece Mackmyra.

Lopp 5: 5 Gold Tyranny, 1 Suspicious Mind, 4 Freestyler, outs: 3 Bokan.

Lopp 6: 11 Helsingline, 1 Hotcake, 2 Reet Petit, outs: 12 Half Tiger.

Lopp 7: 1 Breakdancer, 4 Es Raco, 10 Kashgar, outs: 6 Trickbag.

Lopp 8: 4 Auenfürst, 2 Xcalibur, 3 Made By Mack, outs: 1 Shallow.

Lopp 9: 1 Label, 2 Philiango, 8 Rack den Röde, outs: 9 Rintintin.

Lopp 10: 6 Macallan, 7 Afja’an, 2 Jaldi Karo, outs: 4 Ayman.

Strykningar

Lopp 2: 1 Eishin Day, lopp 6: 9 Bolt.

V64–systemet, 375 rader

Avd 1; 1 Lucy In the Sky, 4 Hagaz Big Red, 6 Zewina Zaid, 10 Kodnamn Lisa, 13 Giant Sally (12 Excellent Dart, 11 Alma C).

Avd 2: 1 Duca Di Como, 2 Master Blaster, 4 Stormy Ocean, 5 Victor Kalejs, 6 Red Hot Chili (3 Cabanac, 1).

Avd 3: 2 Adaline, 3 Nephertiti, 4 Ruby Starlight, 5 Cece Mackmyra, 8 Forever Romance (1 Otama Mareld, 7 Cece Dalwhinnie).

Avd 4: 5 Gold Tyranny (1 Suspicious Mind, 4 Freestyler).

Avd 5: 11 Helsingline (1 Hotcake, 2 Reet Petit).

Avd 6: 1 Breakdancer, 4 Es Raco, 10 Kashgar (6 Trickbag, 3 Dardenne).

V4–systemet, 75 rader

Avd 1: 2 Adaline, 3 Nephertiti, 4 Ruby Starlight, 5 Cece Mackmyra, 8 Forever Romance (1 Otama Mareld, 7 Cece Dalwhinnie).

Avd 2: 1 Suspicious Mind, 2 Baltic Eagle, 3 Bokan, 4 Freestyler 5 Gold Tyranny (5,1).

Avd 3: 11 Helsingline (1 Hotcake, 2 Reet Petit).

Avd 4: 1 Breakdancer, 4 Es Raco, 10 Kashgar (6 Trickbag, 3 Dardenne).

LD–systemet, 3 rader

LD–1: 11.

LD–2: 1,4,10.

