Tenorsax i smokingstil glider genom standards

Alexander Agrell hör Åke Nordins första album i hans eget namn.

Åke Nordin JAZZ. Soft winds trio.

Åke Nordin, veteransaxofonist med Malmökoppling, har spelat i lång rad sammanhang genom åren och med många tunga namn. Men detta är det första albumet i hans eget namn.

Fokus sitter helt och hållet på standardlåtar — ”East of the sun”, ”How deep is the ocean?” och ”S'wonderful”, med flera — i tillbakalutad smokingstil. Namnet på albumet/gruppen säger vad det handlar om, Nordin laborerar inte med drama och stora gester. Hans stil är mjuk, melodisk och behaglig och tenorsaxen hanteras med små eleganta medel. Njutbart.

Gitarristen BG Sahlin och basisten Ulf Rådelius agerar med smidig lyhördhet och odlar samma spelfilosofi som frontmannen, samtidigt som de driver händelserna framåt. Det svänger på ett självklart, okonstlat vis och Nordin gillar att hänga lite efter i pulsen, med full kontroll över händelserna.