Två bröder åtalas för rån och stöld

Två bröder åtalas för att ha rånat en pojke i Södra Sandby. Den äldre brodern misstänks även ha stulit en bil efter inbrott hos en sovande kvinna.

De båda bröderna, 16 och 18 år gamla, ska ha rånat en tonårspojke på Dalbyvägen den 12 september. Pojken var på väg hem från skolan när de två personer ropade på honom. De frågade om han kände en annan kille och ville låna pojkens telefon för att skriva till denne. När pojken sa nej tog de båda rånarna telefonen, men försäkrade samtidigt att han skulle få tillbaka den om han följde med dem en bit bort.

De gick ner mot en bäck och enligt pojken tvingades han där lämna ifrån sig skor, kläder, surfplatta, klocka och väska. "Börjar du gråta så kommer jag slå huvudet av dig", sa en av dem. Efter rånet uppmanades pojken att cykla iväg. En bit därifrån träffade han en kvinna som hjälpte honom att ringa hem.

I bevisningen mot bröderna ingår fotografier som storebror tagit på lillebror när han poserar med pojkens tröja, klocka och mobil. Bröderna nekar till brott och säger att de hittat pojkens saker.

Den 18-årige brodern misstänks även för en grov stöld under natten den 23 augusti då han ska ha gjort inbrott hos en kvinna i 60-årsåldern i Södra Sandby. Han tog sig in genom kvinnans olåsta skjutdörr på en balkong och vidare in i bostaden via en dörr i vädringsläge. Medan kvinnan sov stals hennes mobiltelefon och nycklarna till hennes bil, som under morgonen hittades krockad mot ett fordonshinder på Pilvägen.

Den 18-årige mannens fingeravtryck hittades i kvinnans bostad och det fanns dna-spår i bilen.

Bröderna åtalas även för ringa narkotikabrott.

