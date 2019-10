Dragshow, lera och väggmålningar – så blir Bästa biennalen

En arme av lerskulpturer på Kivik Art Center, dragperformance på en gammal frisörsalong och muralmålning på Örtagårdsskolan. Det är några av aktiviteterna som väntar när den fjärde upplagan av barnens egen konstbiennal Bästa biennalen går av stapeln.

– Vi har över 70 arrangemang i år och vissa av dem äger rum flera gånger. Totalt blir det 200 tillfällen att möta konst i Skåne, säger Jenny Grönvall, projektledare för Bästa biennalen.

Årets biennal äger rum mellan den 19 oktober och 3 november. 25 av Skånes 30 kommuner deltar – och bland arrangörerna syns dessutom många av Skånes största konstaktörer.

På Malmö konsthall utgår aktiviteterna från den nuvarande utställningen med Michael Rakowitz. Malmö museer har bjudit in konstnären Lisa Ewald för att tillsammans med deltagarna göra en muralmålning på Örtagårdsskolan. På Ystad konstmuseum visar man just nu utställningen ”På samma djupa vatten som du” med konstnätverket Gyllboverket. Utställningen är särskilt utvald för att passa under Bästa biennalen, med en kombination av ljud, filmiska installationer och skulpturala objekt.

– Ystad konstmuseums samarbete med Gylleboverket är en storsatsning som man inte får missa, säger Jenny Grönvall.

Malmöbaserade Gallery Extra har tidigare arrangerat en fiktiv VR-resebyrå på det i princip tomma köpcentret på Lorensborg. Under Bästa Biennalen fortsätter Gallery Extra utforska köpcentret – då blir det nämligen dragperformance och mimframträdanden i en gammal frisörsalong.

På Kivik Art Centre står en lekfull armé av små skulpturer i skånsk lera i fokus. Satsningen är ett samarbete mellan Kivik Art Centre och Malmöbaserade Muralcentralen. Under tre dagar ska ett kollektivt skulpturkonstverk växa fram.

– Verket är lite av en hyllning till Anthony Gormleys ”Field” . Barnen får göra skulpturer av skånsk lera, och när de har geggat loss får de placera ut dem i naturen, säger Muralcentralens Ingrid Sandborg.

– Vår vision är att konst sker i samförstånd med naturen. De här lerskulpturerna placeras ut och återgår sedan sakta till naturen, Det är helt i Kivik Art Centers anda, säger Susan Bolgar, projektkoordinator på Kivik Art Center.