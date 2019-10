Lyxzén: Skrikit i 30 år – det blir bara sämre

Fakta

Refused bildades 1991 i Umeå av bland andra Dennis Lyxzén och David Sandström. Bandet blev ledande i hardcorepunkscenen som växte sig stark i bland annat Umeå under 90-talet. Bandet var också nära sammankopplat med straight edge-rörelsen, där djurrättsaktvism, veganism och nykterhet är centrala pelare.

Refused splittrades 1998 under en USA-turné. Strax efter splittringen släptes ett av deras mest inflytelserika album, "The shape of punk to come". 2012 återförenades de för ett antal större konserter, samma år tilldelades de regeringens musikexportpris.

2015 gav de ut albumet "Freedom". Nu är Refused aktuella med "War music".

Refused består av Dennis Lyxzén, David Sandström, Magnus Björklund, Kristofer Steen och Mattias Bärjed.