Simple Minds gör extrakonsert i Stockholm

Brittiska 80-talsbandet Simple Minds kommer till Sverige i vår för konserter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Då spelningen i Stockholm den 6 mars blivit utsåld sätter arrangören in en extra konsert dagen därpå.

– Vi har länge haft en relation till Sverige, det var ett av de första länderna som vi fick spela i, har bandets frontman Jim Kerr tidigare sagt till TT.

Simple Minds grundades 1977 i Glasgow. Två år senare släppte de sitt första album, ”Life in a day”. Deras största hit ”Don't you (forget about me)” var soundtrack till filmen ”The breakfast club”. Andra hits är ”Alive and kicking” och ”Belfast child”.

Bandet spelar i Göteborg 4 mars, Stockholm 6 och 7 mars och Malmö 8 mars.