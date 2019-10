Den 30 september i år drabbades jag av väldig yrsel, trillade i trädgården, fick synfältsbortfall och stora problem med koordination, kunde inte klä mig själv eller knäppa knapparna i skjortan.

Min fru sa att vi måste åka till akuten men jag sa att jag ringer 1177 först. Efter att förklarat för sköterskan i telefon om mina symtom så sa hon ”jag ringer genast en ambulans” och jag gick ut utanför och väntade.

Plötsligt ringer ambulansen upp mig och frågar om jag har möjlighet att ta mig in själv eftersom de hade ett brådskande fall. Min fru och son var hemma så de körde mig in. Väl framme vid luckan så förklarade jag mina symtom igen men svaret jag fick var ordagrant: ”Men du ser ju inte ut som att du ska falla ihop och dö här framför oss” (tre damer i olika åldrar som fikade). ”Du får gå in på vårdcentralen här vid sidan om, de behöver patienter”.

Jag går inte till någon vårdcentral för att de ”behöver” patienter, däremot går jag dit om jag mår dåligt och behöver hjälp, men en undran infann sig: får dessa 3 damer någon bonus eller kickback om de skickar patienter till de vårdcentraler som går ”dåligt” och behöver patienter?

Vi tog oss istället till Oxie vårdcentral där jag fick ett fantastiskt bemötande och ny ambulans beställdes. Senare konstaterades att jag har en stor elakartad cancertumör i hjärnan vilket jag förmodar att alla inser är ytterst allvarligt och av yttersta vikt att adekvat behandling snarast sätts in. Jag hoppas på väldigt snabb utbildning och förbättring hos damerna i luckan. Vett och etikett kunde vara en bra början eller att de snarast byts ut.

När jag däremot kommit in till läkare så var bemötandet väldigt bra och professionellt.Likadant på Neuro obs och neurologen avdelning 1, helt underbar personal. Också en stor eloge till Maja och läkare på vårdcentralen i Oxie.

Hade detta hänt i USA hade jag kunnat få ett hyfsat stort skadestånd – vittnen (min fru och son) finns till bemötandet i luckan och av läkareteamet. Hade detta varit en stroke med samma symtom kunde jag idag varit rullstolsbunden och klädd i blöjor.

Det finns många både äldre och sjuka som saknar handlingskraft och förmåga att agera så kanske de gått till vårdcentralen som ”behövde patienter. Verksamhetschef och ansvarig sjukvårdspolitiker får väldigt gärna förklara för mig och mina anhöriga hur man bearbetar den ångest som dessa tre damer byggde upp hos oss

Jan Ekström Oxie