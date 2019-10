Efter dryga veckan på resande fot i jobbet anländer jag till Malmö C. Tåget bromsar in, jag är först ut, och när jag går längs spår sju – in i vänthallen och förbi Burger King, ut till busshållplatsen där femman går om tio minuter – känner jag ett oerhört lugn infinna sig. Klockan är runt nio, det är mörkt, fuktigt i luften, men ändå är det en fröjd att andas. Allt känns enkelt, avslappnat, som hemma. Malmö C gör mig fullkomligt lugn i själen.