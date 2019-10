De hittade en brygga för att mötas

Barn, skola, arbetsliv och inte minst mat pratas det om när familjerna Olofsson-Havia och Hmesteen träffas. Genom projektet Vänskapa har två familjer i Råbylund hittat varandra.

Det är sen eftermiddag när vi tittar in hos Malin Olofsson och David Havia i Råbylund.

Albin, Agnes och Mohammad spelar ett spel medan Bisan jagar en ballong genom rummet.

I köket står Saied Hmesteen och förbereder mate, en dryck gjord på blad från yerbabusken. Ursprungligen kommer drycken från Sydamerika, men är också väldigt populär i Syrien där familjen bodde tidigare.

– Vi har fått de här fina små rören av Saied, som ett slags sugrör med inbyggd tesil, säger Malin och visar metallrören som ska användas till maten.

Fatimah har bakat en kaka.

– En tårta, fast utan grädde, förklarar hon.

David berättar att det var Malin som hittade IM:s projekt Vänskapa och gjorde en intresseanmälan. IM hjälpte till med matchningen och var med vid första träffen, sedan dess har familjerna fortsatt att träffas på egen hand.

- Vi kände ett behov av att träffa människor från andra kulturer och pratade om olika sätt att engagera oss på. Det behövdes en brygga och på det här sättet fick vi hjälp att träffa en familj i vårt eget område. Att känna sina grannar skapar trygghet, säger David.

Fatimah tycker att det är viktigt att skapa goda relationer, och tackade ja när IM frågade om de ville lära känna en svensk familj.

– Det behövs. Det är skönt att känna sig accepterad och särskild av svenska personer, säger hon.

Det är ungefär tre år sedan som familjen Hmesteen kom till Sverige från Syrien. Både Fatimah och Saied vill träna sin svenska, vilket blir naturligt när familjerna ses.

– Vi sitter och pratar och jag kan också få hjälp ibland, till exempel med att fylla i blanketter, säger Fatimah.

På motsvarande sätt hjälper familjen Hmesteen gärna till när der behövs. När David och Malin flyttade kom Saied till undsättning för att bära.

– Det är självklart. Jag är van vid att man hjälper till när man kan, förklarar han.

Samtalen kretsar ofta kring barnen, deras aktiviteter och vardagliga saker. Mat är också ett gemensamt intresse. Saied hade en restaurang i Syrien och har bjudit på foul, en röra med kikärtor och hemlagad, välkryddad falafel.

– Det är inte som vanlig falafel, Saieds falafel har en särskild krispighet och smakar helt fantastiskt, säger Malin.

Te och mate är serverat vid bordet, barnen hugger in på kakan. Samtalet glider in på mate och hur man ska dricka det på bästa sätt. Saied påpekar att drycken är vanlig i Argentina och kommer in på att den argentinske fotbollsspelaren Messi i samma stund spelar en viktig match när Barcelona möter Inter.

Barnen lämnar bordet för att leka, medan de vuxna sitter kvar och pratar. När nästa träff blir av har de inte bestämt än. Eftersom de två paren är upptagna med jobb eller studier på dagtid träffas de oftast på helger, men ibland finns det tillfälle även en onsdagskväll.

–Vi hörs regelbundet via messenger och sen ses vi när det passar vardagspusslet, förklarar Malin.