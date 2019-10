Mikkey Dee klar för Hall of Fame: ”På tiden”

25 år, 12 skivor och 5 000 spelningar med Motörhead blev det för Mikkey Dee. Men när bandet nominerades till rockens Hall of Fame fanns hans namn först inte med på listan.

– Det var som en smäll i ansiktet, så det känns skönt att de ändrat sig, säger han.

Nästa år har legendariska Motörhead för första gången chans att väljas in i Rock and Roll Hall of Fame.