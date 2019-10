Pop-up-varuhuset Beyond Us öppnar med kläduthyrning och insta-zoner

På fredagen öppnar den senaste nyheten på Malmös butikshimmel. Pop-up-varuhuset Beyond Us vid Södertull lyfter fram ett tjugotal varumärken åt gången och har samtidigt kläduthyrning, paketutlämning, kafé, instagramzoner och träningsrum.

Efter två och ett halvt års arbete är Frida Roos och Petra Hodel framme vid målet. Att få öppna ”framtidens varuhus” vid Södertull i Malmö. I tider när mer och mer av handeln flyttar till nätet upplever de att många företag samtidigt saknar en fysisk plats för att visa upp sina produkter.

– Vi har märkt att det finns ett behov av den här sortens lösning. Företag som vill åt synergierna mellan det digitala och det fysiska, säger Frida Roos.

Lösningen är att Beyond Us agerar som en plats där varumärken kan visa upp sig under en begränsad period. På mikrovaruhusets två våningar har nu ett tjugotal varumärken tagit plats inför öppningsdagen på fredag. De flesta har skrivit på ett avtal om tre månader – efter det byts allt ut. Så om tre månader kommer Beyond Us utbud att se helt annorlunda ut.

När de öppnar dörrarna på fredag kommer där att finnas kläder från Blankdays, Strng Wmn, Sve, Aim’n, We Two Stockholm och Malmömärket Manér. Men också smycken från Malmöföretaget Atom 47, konst från Malmökonstnären Pow, godis från Pärlans konfektyr och mycket annat. Ett oväntat inslag är kanske Lagerhaus som har egna butiker i Malmö.

– De har sett en anledning att inte bara synas i sina egna butiker, säger Frida Roos.

Ett av varumärkena som förmodligen kommer att finnas där mer permanent är kläduthyrningsfirman Kajsa Magdalena Style For Rent som också får premiär på fredag. Bakom står Kajsa Bækmark från Ramsåsa utanför Tomelilla.

– Jag har jobbat med kläder i många år– jag har sålt i butik, tillverkat och har varit inköpare. Så jag har samlat på mig en liten guldskatt som jag nu tänker hyra ut, berättar Kajsa Bækmark.

Som kläduthyrningskund får man komma till Beyond Us andra våning och slå sig ner hos Kajsa Bækmark som stylar och föreslår plagg som passar.

– Man hyr plaggen för en vecka i taget. Och Beyond Us känns som en perfekt plats att testa den här verksamheten, säger Kajsa Bækmark.

Några meter bort finns det Beyond Us kallar för ”Sveriges snyggaste postutlämning”. Här ska man tillsammans med Postnord ha paketutlämning och inlämning. Intill finns provrum så att man kan testa kläderna man köpt online och sen skicka tillbaka om de inte passar.

På andra våningen finns även ett bokningsbart mötesrum, ett träningsrum som även går att använda till mötesrum eller showroom samt ett antal arbetsplatser som till en början är gratis att använda men som snart kommer att ha en egen betalningsmodell. I markplan finns ett kafé som öppnar redan till frukost och sen serverar lunch.

På onsdagen byggdes fortfarande Beyond Us två insta-zoner som ska vara extra lämpliga att ta bilder vid: ett bollhav och en blomstervägg.

Kommer ni att vilja öppna fler Beyond Us i andra städer?

– Vi har redan börjat titta på möjligheten att öppna i Stockholm och Göteborg, avslöjar Frida Roos.