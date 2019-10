Glaciärvatten lagrar kol bättre än Amazonas

Ett forskarlag från University of British Columbia sprang på det hittills okända fenomenet efter att ha studerat smältvattenprover från Klippiga bergen, Grönland och ön Ellesmere i Nunavutterritoriet, där vatten från flera glaciärer når Hazensjön. Fynden publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences . Kyra St Pierre, den biolog som lett arbetet med rapporten för University of British Columbias räkning, anser att vår konventionella förståelse av floder, som hittills uppfattats som en källa till koldioxidutsläpp, fördjupas.