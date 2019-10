Två gripna för olaga hot på Höja

Två personer har gripits misstänkta för olaga hot på Västra Skrävlingevägen i Malmö.

Polisen var sent under fredagskvällen på plats vid en adress på Västra Skrävlingevägen. Polisen är förtegen om vad ärendet gäller, men två personer har gripits under kvällen.

– Jag kan inte gå närmare in på vad det handlar om. Vi har två personer som blivit gripna och rubriceringen är olaga hot, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

I tisdags kväll greps fyra personer efter en stor polisinsats på Västra Skrävlingevägen och Karolingatan. Tre av dem greps då för olaga hot och en fjärde för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.