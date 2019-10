Amerikansk operatör planerar renodling

Den amerikanska teleoperatören AT&T har presenterat en ny treårig strategisk plan. Tillgångar för upp till tio miljarder dollar (nästan 100 miljarder kronor) ska avyttras.

Syftet är att få bort tillgångar ur koncernen som inte ingår i den så kallade kärnverksamheten och samtidigt betala av på skuldberget, som har vuxit efter förvärvet av mediekoncernen Time Warner.

Planen presenteras sedan aktivistfonden Elliott Management under hösten utsatt AT&T för påtryckningar för att få ned kostnader, förändra i ledningsgruppen och dra ned på expansionsplaner

AT&T räknar med att i år dra in 14 miljarder dollar på avyttringar och andra åtgärder och har minskat skuldbördan med 12,7 miljarder hittills i år, till 153,5 miljarder dollar.

Under tredje kvartalet drog bolaget in 44,6 miljarder dollar i intäkter, en nedgång från 45,7 miljarder motsvarande kvartal i fjol. Analytiker hade räknat med en nedgång till 45 miljarder.

Exklusive engångsposter gjorde AT&T en vinst på 94 cent per aktie under kvartalet, vilket var marginellt bättre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med 93 cent per aktie.