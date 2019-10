LVMH vill köpa Tiffany & Co

Parisnoterade LVMH, världens största lyxmärkeskoncern, bekräftar att man är intresserad av att köpa den amerikanska juveltillverkaren Tiffany & Co.

Samtalen är preliminära och det går inte att säga med säkerhet att de leder till en transaktion, enligt ett uttalande från LVMH.

Bekräftelsen lyfte hela lyxsektorn i den inledande handeln på Europabörserna.

Enligt en källa med insyn i utvecklingen ska LVMH ha presenterat ett preliminärt bud på 120 dollar per Tiffany-aktie, vilket skulle innebära en värdering av Tiffany på 14,5 miljarder dollar (cirka 140 miljarder kronor).

Ett bud på 120 dollar per aktie skulle innebära en premie på Tiffany & Co, vars aktie låg på 98:55 dollar när New York-börsen stängde i fredags.

LVMH har inför den eventuella affären varumärken som Louis Vuitton och Bulgari i portföljen.