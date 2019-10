Backhanden avgörande när kaptenen pekade med hela handen

Lagkaptenen pekade med hela handen, gjorde två backhandmål och Malmö Redhawks bortaslog Brynäs.

– Det här var oerhört viktigt för vår grupp, sa Fredrik Händemark efter 5–2 i Gävle.

I lördags vann Luleå med 3–0 mot Redhawks i Norrbotten, en andefattig insats som gjorde Malmötränaren Peter Andersson minst sagt irriterad.

Mot Brynäs hittade Redhawks tillbaka till sitt grundsystem.

– Vi följde vår ”game plan” till i stort sett punkt och pricka. Även om man inte har sin bästa dag kan man alltid bidra med att backchecka hårt eller täcka skott. Och det gjorde alla. Grymt kul att se, sa Fredrik Händemark inför C Mores kamera.

Redhawks start var perfekt för att lösa upp nervknutarna. Marcus Björk sköt 1–0 i powerplay.

Kvitteringen kom. Med ett annan utgång av matchen hade den strött salt i såren. Den 21 oktober stod det klart att Emil Molin hade packat väskorna för en flytt hem till Gävle. En dryg vecka senare var den förre Redhawksspelaren inblandad i Brynäs utjämning när han spelade fram Tomi Sallinen till 1–1.

Men det var Emil Molins ersättare i Redhawks som såg till att pendeln svängde tillbaka. Matias Myttynen höll sig påpassligt framme när en stressad Brynässpelare kastade in pucken framför egen kasse. Det var Myttynens andra mål för Malmö. I den tredje matchen.

Johan Olofsson bjöd på en karusell i Brynäszonen och prickade in säsongens första mål, 3–1.

Brynäs reducerade emellertid och fick närkontakt. Då klev landslagsmannen Fredrik Händemark på ett kraftfullt sätt in i handlingen och punkterade tillställningen. Med två raka backhandmål.

Efter ett vackert anfall gjorde han 4–2, 7.14 in i tredje perioden. En smart passning av Frederik Storm och en smart manöver av Fredrik Händemark. Den sistnämnde gjorde en favorit i repris och det var 5–2.

– Det var skönt att målen trillade in, jag har haft bra lägen hela säsongen, men otroligt svårt att få in pucken men nu slank den in två gånger. Kul att få lite islossning, sa Händemark.

Segern i Gävle gladde Fredrik Händemark.

– Fem mål på bortaplan tar vi varje dag i veckan och tre poäng in på kontot var grymt skönt, sa han.