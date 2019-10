För hundra år sedan hade Lund en egen strand för havsbad

En disig och kall dag år 1928 ställer Per Bagge upp sin kamera och fotograferar stranden i Bjärred där Lunds stad har sitt friluftsbad. Bagge har samlat en grupp flickor i baddräkter och bett dom ligga stilla medan han tar bilden. Flickorna är glada och tittar in i kameran, några fryser och har virat in sig i tjocka badrockar. Några flickor vill inte bada utan har sina kläder på sig. Männen som sköter stranden ser lite tagna ut av stundens allvar och tittar stelt in i kameran i sina grova kläder och Vegamössorna på huvudet. Mannen i hatt och kostym med överrocken över armen är troligen flickornas lärare. Bild: Per Bagge