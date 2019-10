Misstänkt olaga hot vid Augustenborgsskolan

Några barn ska under torsdagseftermiddagen ha blivit utsatta för ett hot vid Augustenborgsskolan i Malmö. Polisen är förtegen om omständigheterna, men inga personer skadades i samband med händelsen.

– Vi har varit på plats under eftermiddagen och ytterligare en gång till under tidig kväll för att kontrollera flera personer efter ett misstänkt olaga hot under dagen. Mer än så kan jag inte säga på grund av hänsyn till utredningen, säger Katarina Rusin, presstalesperson vid polisens ledningscentral.