Ganska ofta tänker jag på en affisch av den brittiska grafikkonstnären Anthony Burrill. ”Think of your own ideas”, det är det enda som står, med svarta bokstäver på blå bakgrund. Tänk dina egna tankar. Eller som jag tycker om att tolka budskapet när jag har tröttnat på den dagspolitiska pajkastningen: sköt dig själv, och skit i andra.