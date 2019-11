På grund av ett signalfel står tågtrafiken mellan Malmö och Lund stilla. I nuläget finns ingen prognos för när tågen väntas kunna rulla som normalt igen.

Skånetrafiken meddelar på sin sajt att mer trafikinformation kommer vid 14.30.

Enligt Trafikverket ersätter bussar i begränsad omfattning trafiken på sträckan Malmö C - Lund C, via Burlöv, Åkarp och Hjärup, och omvänt.

Mer information kommer.