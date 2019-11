Efter kaosveckan – Kalmar FF tvingas kvala

En redan kaotisk vecka med tränaren Magnus Pehrssons avhopp fick tyngsta möjliga slut för Kalmar FF. Smålänningarna föll med 0–3 mot Sirius och tvingas kvala för att säkra det allsvenska kontraktet. – Vi är inte bättre än så här just nu, säger Rasmus Elm till C More.