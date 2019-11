We have a dream

Vandringsutställningen We have a dream har kommit till Malmö. Här får vi se Albert Wikings fotografier på några av världens mest inflytelserika personer sida vid sida med vardagshjältar, bland annat Anna Lindh, Zara Larsson och Ai Weiwei (bilden). Intervjuer med de porträtterade finns tillgängliga i en audioguide och i boken We have a dream. En viktig del av utställningen är att ingen är ofelbar – det enda som utmärker dessa personer är att de en gång lämnat sin trygghetszon.

Malmö Live, 9 november.