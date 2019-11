Pikétröjan lyfter Ralph Lauren

Amerikanska klädkedjan Ralph Lauren gör tvärtemot många andra aktörer inom klädbranschen vinst och kan redovisa förbättrade delårssiffror. Den justerade nettovinsten för andra kvartalet under det brutna räkenskapsåret var 6,5 procent bättre än samma period 2018. Vinsten per aktie landade på 2:55 dollar per aktie jämfört med 2:26 dollar föregående år.