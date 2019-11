Snabbkoll på nattens nyheter

Detta hände när du sov.

Världen

Världens största fynd av mammutben

Fler än 800 mammutben har hittats i den hittills största upptäckten av kvarlevor efter den forntida besten. Arkeologerna gjorde fyndet i Tultepec i centrala Mexiko.

Ekonomi

180 000 drabbas av Lufthansastrejk

En två dygn lång strejk lamslår Lufthansa. Inga av bolagets plan ska lyfta från flygplatser i hemlandet Tyskland. Drabbade passagerare erbjuds bland annat tågbiljetter som alternativ.

Sport

Efterlängtad seger för Lundqvist

Henrik Lundqvist fick återigen glänsa i målet när hans New York Rangers besegrade Detroit med 5–1. Efter tre matchers vila var den svenske målvakten tillbaka och räddade 35 skott.

Nöje

Kina begränsar ungas tv-spelande

Inget tv- och datorspelande via nätet efter klockan 22 på kvällen, och max 90 minuter per dag. Det är Kinas regerings lösning för att komma till bukt med problem som spelberoende som man misstänker är boven i dramat bakom ökad närsynthet och dåliga skolresultat, rapporterar The New York Times.