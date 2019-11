Två personbilar, varav en med släp, har krockat på E22 mellan Lund södra och Råby.

Larmet om olyckan kom in klockan 15.36.

– Ingen blev skadad och räddningstjänsten väntar just nu in bärgningsbil. Det är en personbil och en personbil med släp som har gått ihop. Det verkar som att det ena av fordonet fått punktering eller liknande. Det blir säkert en del trafikstörningar under bärgningsarbetet, säger Jonathan Jansson, teamledare på SOS-Alarm.

Olyckan inträffade i södergående riktning.