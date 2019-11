Socialdemokraterna i vår kommun brukar hålla fanan högt när det gäller demokratifrågor, vilket ju är vällovligt med tanke på det demokratiska underskott som råder med vårt nya styre. Vid senaste kommunfullmäktige (KF) den 16 oktober besvarades en motion från Torbjörn Lövendahl (S) om öppna nämndssammanträde för medborgarna, en mycket välskriven motion av Torbjörn Lövendahl som sin vana trogen gjort ett gediget förarbete och argumenterade väl för sin sak, demokratiutveckling var nyckelordet. Vi liberaler biföll givetvis denna motion, liksom vi stödjer alla andra motioner som stärker demokratin i vår kommun. Motionen röstades sedvanligt ner av M/SD.

Det som väcker frågor är att samma parti den 5 november 2018 röstade för att de insynsplatser för demokratiskt valda politiker som vi hade under förra mandatperioden, togs bort. Detta var en historisk dag i vår kommun, S gjorde gemensam sak med M och SD för att förhindra demokratisk insyn från de mindre partierna. Först demokratiavveckling, sedan demokratiutveckling, om än med olika målgrupper i en central demokratisk fråga. Det är ju ett märkligt ställningstagande och man undrar givetvis varför? När oppositionsrådet Pierre Sjöström fick just den frågan i KF den 16 oktober, vred han sig som en mask och vecklade in sig i ett helt obegripligt försvarsresonemang.

Sanningen är att S efter valet ”sålde ut” insynsplatserna i en paketuppgörelse med M/SD. Man fick ”betalt” bland annat genom högre arvode för sina poster i presidierna, fler platser i beredningarna och utökning av sin tjänst som politisk sekreterare. Varför skulle man annars göra gemensam sak med M/SD? Så agerar ett parti som i första hand bara företräder sig själv, även om demokratin får stryka på foten. Det största oppositionspartiet i vår kommun är därför inte speciellt trovärdiga i demokratifrågor. Ska det ske något positivt på det här området får man förlita sig på mittenpartierna och Kristdemokraterna som i KF instämde till fullo i kritiken, tack för det.

En konsekvens av S agerande blir ju därmed också att man får ta på sig en del av ansvaret för vårt demokratiunderskott i Staffanstorps kommun. En enad opposition i en central demokratisk fråga hade givetvis varit att föredra.

Björn Magnusson Liberalerna, Staffanstorp