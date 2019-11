Woody Allen och Amazon överens i filmbråk

Woody Allen och e-handelsjätten och produktionsbolaget Amazon har kommit överens om en förlikning efter att Amazon valt att inte släppa Allens senaste film ”A rainy day in New York”, skriver Hollywood Reporter . Det blir därmed ingen domstolsförhandling i ärendet, och inga 630 miljoner kronor till Allen, som lämnade in en stämningsansökan mot Amazon för kontraktsbrott.