I samband med skolplacering i Malmö stad, heter det att man som vårdnadshavare ska göra ett ”aktivt skolval” och att vårdnadshavare har rätt att välja skola för sitt barn. Utifrån rådande regelverk och personliga erfarenheter, undrar jag om detta gäller för alla.

I samband med en tillfällig utlandsvistelse på ett år, skrevs mina två barn ut från sin skola här i Malmö stad, med förhoppningen om att de skulle kunna fortsätta sin skolgång på samma skola efter hemkomsten. Det ena barnet återfick sin plats och det yngre, placerades på grund av platsbrist på en skola vi inte önskat, cirka sex kilometer från hemmet. Beslutet överklagades i juni månad och efter upprepad kontakt med handläggande instans i Stockholm, får jag gång på gång besked att handläggningen är försenad på grund av en stor mängd inkomna ärenden.

27 september får jag veta att det skrivits ut ett barn från skolan vi önskat, en skola där nu dessutom barnets syskon går och som ligger 200 meter från vårt hem. Jag kontaktar direkt skolplaceringsenheten i Malmö och meddelar att vi fortfarande önskar plats på skolan och att vi kan ta den direkt. Jag informeras om att vi måste vänta och ansöka om skolbyte, under en viss begränsad period, mellan 14 oktober och 3 november. Jag befarade då att platsen kunde komma att erbjudas till ett annat barn, och nämnde detta för enheten, både i telefonsamtal och via e-post. 15 oktober skickas vår ansökan om skolbyte in och den 21 oktober får jag information om att ett annat barn fått den lediga plats som uppstått, ett barn som inte har någon tidigare anknytning till skolan, som inte har syskonförtur och som inte bor närmare skolan än vårt barn.

Jag skulle vilja veta och förstå varför vår önskan inte kunde uppfyllas, när en ledig plats uppstod i september månad – vår önskan hade varit tydlig sedan i mars månad, då vår ansökan om skolplats skickades in.

På grund av en kraftigt ökad mängd ärenden, har nämnden fortfarande inte påbörjat handläggningen av vårt ärende, trots att halva skolterminen gått. 15 augusti, i samband med skolstart, blev vi beviljade skolskjuts och först två månader senare kunde denna påbörjas. Förseningen sades bero på en ökad mängd barn i Malmö som skulle ha skolskjuts till och från sina skolor.

Är det rimligt att de regler Malmö stad nu tillämpar medför att ett stort antal barn körs runt i taxi, istället för att kunna gå eller cykla till och från skolan? Förutom att dessa taxiresor belastar kommunens ekonomi får vår miljö betala. För vår del har dessa taxiresor fungerat eländigt, med upprepade förseningar, felkörningar, taxibil som inte dyker upp och vid ett tillfälle en taxichaufför som erbjuder mitt nioåriga barn godis klockan åtta på morgonen, för att hen inte ska börja gråta.

Anette Chemnitz Malmö

Svar:

Till att börja med beklagar jag att ni inte fått den skola ni velat ha till ert barn och att skolskjutsresorna inte fungerat bra. Anledningen till att ni inte fick den lediga platsen i september är att man inte kan köa sig till lediga platser på Malmö stads skolor. Om en ledig plats uppstår på en skola under året fördelas den till elever som har en aktiv ansökan om skolplats registrerad. För den elev som vill byta skola finns möjlighet att ansöka om skolbyte två gånger per läsår. Skolplatser fördelas enligt de riktlinjer som grundskolenämnden beslutat.

Vilka elever som beviljas skolskjuts regleras i lag. Lagstiftningen anger inga krav på hur många elever som ska få tillstånd. Däremot jobbar grundskoleförvaltningen för att samordna resorna på bästa sätt utifrån maximal miljöhänsyn.

Grundskoleförvaltningen har rutiner för klagomål avseende skolskjuts. Vid klagomål kan du som vårdnadshavare kontakta ditt barns skola, som tar hand om klagomålet och kontaktar taxibolaget. Grundskoleförvaltningen har också regelbundna avstämningar med taxibolagen med syfte att förbättra kvaliteten i resorna. Jag beklagar att resorna inte har fungerat i ert fall. Grundskoleförvaltningen tar detta till sig och förmedlar detta vidare till taxibolaget.

Joel Valsten Enhetschef, skolplaceringsenheten, grundskoleförvaltningen, Malmö