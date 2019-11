Från succé till kris – tv-jätten i gungning

Hård konkurrens på tv-marknaden, trög tillväxt i antalet nya prenumeranter och en kursutveckling på nedåtgående. Trots en strid ström av hyllade tv-serier har hösten varit kantad av osäkerhet för streamingjätten Netflix.

Med nya säsonger av egenproducerade tv-serier som ”Stranger things”, ”Orange is the new black”, ”Peaky blinders”, ”Mindhunter” ”13 reasons why” och ”Glow” har Netflix knappast legat på latsidan de senaste månaderna.