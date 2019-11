Han avbryter, tar plats och spånar fritt i radio och tv. Men i journalisten och filmkritikern Göran Everdahl ryms också en inbunden norrlänning.

I Göran Everdahls arbetsrum hänger skräckfilmsaffischer, vilket man kan förvänta sig av en filmkritiker med populärkulturell framtoning. Däremot innehåller inte bokhyllorna så många pärmar och tidskriftsamlare som man kunde få för sig.

Den som har hört honom gå loss om samtidsfenomen i radioprogrammet ”Spanarna” och som krönikör i ”Godmorgon världen”, eller möjligen sett honom recensera film i ”Go’kväll”, har nog klart för sig att Göran Everdahl både har koll och kunskap som han gärna bollar med i fria och underhållande associationer.

Så, en kalenderbitare är han, på sätt och vis.

– Jag är journalist och skriver och framför mina texter, men i första hand skulle jag säga att jag är en läsare och researcher. Allting kommer ur det. Om jag inte hade skrivit så hade jag trivts som researcher, jag älskar arkiv och att gräva i gamla grejer.

Sina efterforskningar har han dock numera sorterade i bokmärken och mappar i mobilen.

Göran Everdahl växte upp med en ensamstående mamma i Umeå, yngst av fyra bröder. Han beskriver sig som en bokmal som en gång satt så försjunken i en bok att han råkade bli inlåst på biblioteket vid stängningsdags.

– Möjligen hade jag kunnat ta mig ut genom en dörr men det blev jag för stressad för, så jag klättrade ut genom ett fönster. Vilket jag är glad för nu, för det blev en bättre historia så.

Han älskade tecknade serier och började faktiskt sin kritikerbana som serieöversättare. Men efter Journalisthögskolan i Stockholm var det film och tv som blev huvudsaken. Han har sina intressen som arbete och har aldrig haft en fast anställning. Han lever frilanstillvaron fullt ut, på gott och ont.

– Jag tenderar att börja jobba sent och sluta jobba sent, från mitt på dagen till sena kvällen, så arbetet bestämmer lite mitt dygn. Men jag har ett så kul jobb, när jag ser på tv eller bio är det något som verkligen ger mig något. På det sättet har jag världens bästa jobb.

När han gick ut Journalisthögskolan 1988 hade han redan publicerat sina första artiklar som sommarvikarie på Veckorevyn. Han minns känslan av att se sina alster i tryck första gången, och hittade genast en bra ursäkt för att slösa bort hela betalningen på en gång.

– Cd-skivor var något nytt då och jag köpte Mozarts kompletta pianokonserter för att alltid komma ihåg vad jag använde min första betalning för en artikel till. Och det funkade kan man säga, jag sitter ju här och berättar om det nu.

Veckorevyn var han länge trogen, de var ett bra gäng och många av dem är fortfarande Görans närmaste vänner. Bland andra CG Karlsson som han har både filmpodd och bokprojekt ihop med för närvarande.

Hans mest långvariga uppdrag är dock ”Spanarna”, ett populärt radioprogram som ofta genererar reaktioner från lyssnare. Det finns två skolor bland lyssnarna, enligt Göran – de som tror att spanarna bara sitter och babblar helt fritt och de som tror att vartenda ord är manusbundet, hur lössläppta diskussioner det än blir i studion. Sanningen ligger någonstans däremellan.

– Vi har ju var sitt manus och så avbryter vi och håller på. Men det är ändå de där texterna som är grunden och som gör, tror jag, att "Spanarna" aldrig riktigt har kunnat efterliknas. Det krävs att man har förberett sig rätt väl för att man ska kunna slappna av och låta de andra blaja om ens text.

Första gångerna han medverkade i "Spanarna" var han "livrädd, men man vänjer sig". Något man däremot aldrig vänjer sig vid är, enligt Göran Everdahl, att vara med i ”På spåret”. Han har tävlat i flera säsonger och vunnit en, 2014, tillsammans med sin spanarkollega Helena von Zweigbergk. Men nerverna är alltid på helspänn, inte minst på grund av att programmet har publiksiffror i paritet med Melodifestivalen.

– Där finns ju den där absolut faktiska risken att göra bort sig kapitalt, vilket man ibland gör. Men det är faktiskt väldigt roligt att vara med i "På spåret", även om det är roligare att vinna än förlora, säger Göran, som fortfarande kan gräma sig över fåniga missar och felsvar.

Höga tittarsiffror är han trots allt inte ovan vid. Göran Everdahls första tv-jobb var på ”Dabrowski”, lördagsunderhållning enligt ett numera nästan icke-existerande koncept med journalistik, underhållning och musik i en säregen mix.

– Det var så stort och så roligt, tv på den tiden var som en stor verktygslåda. Jag och Calle Norlén gjorde små filmer och ville man ha klipp så fanns ett klipparkiv, ville man larva sig och klä ut sig så fanns ett klädarkiv och behövde vi en fejkrubrik, ja då fanns det grafiker.

Även om Göran Everdahl är van att ta plats på arbetstid så har han inget behov av att göra detsamma i privatlivet. Tvärtom bär han fortfarande ”en inbunden norrlänning” inom sig och födelsedagar är inget som han slår på stora trumman för.

Däremot är han förtjust i att resa, förutom den årliga solsemestern till Grekland gärna på weekendresor för att upptäcka Europa.

– En dammig katedral eller ett litet stadsmuseum – hipp hurra, roligare kan det inte bli. Och så kolhydratrik centraleuropeisk mat på kvällen, det är grejer det. TT

Göran Everdahl

Aktuell: Fyller 55 år den 11 november 2019.

Gör: Journalist, krönikör och filmkritiker. Känd från SR:s "Spanarna" och "Godmorgon Världen", SVT:s "Gomorron Sverige" och "Go’kväll", samt podcasten "Everdahl & Karlssons film TV".

Bor: Odenplan i Stockholm.

Familj: Mamma, bröder och brorsbarn.

Läser just nu: “'A brief history of the smile'”, en idé- och konsthistorisk bok av Angus Trumble.

Så rensar jag tankarna: ”Jag har försökt lära mig att meditera, effektivt men urtråkigt.”

Stör mig på: ”Ställföreträdande irriterad på elsparkcyklar. De är i vägen och finns överallt och jag oroar mig för de synskadade."