Otrygg familj flyttar från Möllevången i Malmö – i Staffanstorps nya reklamfilm

I Staffanstorp kommuns nya reklamfilm får vi följa en barnfamilj som flyttar från en otrygg storstad till en mysig villagata i Staffanstorp. Scenerna som skildrar hur familjen lever i otrygghet är inspelade på Möllevången i Malmö.

– Det finns ingen tanke här på att vi pekar ut Malmö, säger Per Almström, kommundirektör i Staffanstorp.

Under måndagen publicerade Staffanstorp en reklamfilm på sin hemsida för att locka nya invånare till sin kommun. Filmen spelades in i somras och kommunen har köpt in den av en reklambyrå, enligt kommundirektör Per Almström.

– Vi har inte varit så långt framme vad gäller marknadsföring av kommunen i våra sociala kanaler, men det har vi växlat upp nu. Det här är ett led i en bredare satsningen att marknadsföra kommunen. Vi har tittat på olika alternativ, och då har vi fastnat just för film, det är ett bra och modernt media, säger Per Almström.

På bara elva timmar har reklamfilmen fått över 12 000 visningar på Youtube. Filmen har bland annat delats av kommunalrådet Christian Sonesson (M) på Facebook.

I den drygt två minuter långa reklamfilmen får vi följa en barnfamiljs flytt – från den otrygga staden, till en trygg villaförort. Filmens första scener är svartvita, de är inspelade på Möllevången i Malmö. En mamma och ett barn ses gå på en gata, där de trakasseras av ett ungdomsgäng. En kille kastar en tomburk efter dem. Över scenerna hörs en berättarröst:

”Många av oss vaknar upp i en stad som vi en gång kallade vår hemstad. Men utvecklingen med otrygghet och utanförskapet har gjort att många känner sig förlorade och vilsna i sin stad.”

Därefter ses familjen packa in flyttlådor och köra iväg i en skåpbil – även dessa scener är inspelade på Möllevången i Malmö. Familjen når till slut fram till sitt nya hem, beläget på en mysig villagata – i Staffanstorp. Nu är filmen i färg och samtliga medlemmar i barnfamiljen är glada igen.

Enligt Per Almström är reklamfilmens syfte att marknadsföra Staffanstorp som en trygg kommun.

– Vi vill vara en aktiv kommun vad gäller trygghet och säkerhet, säger han.

Vad är poängen med att marknadsföra sig på en annan kommuns bekostnad?

– Vi lägger inga aspekter på varifrån familjen flyttar. Det vi vill visa är att det finns en otrygghet samhället och att Staffanstorp aktivt arbetar med att få våra kommuninvånare att känna sig trygga.

De här scenerna är ju inspelade i Malmö. Vad blir budskapet då?

– Varför man har valt just det området att spela in på kan inte jag svara på. Det här är bara ett ställe där det varit otryggt för en familj. Vi pekar inte ut Malmö, vi pekar inte ut Lund, vi pekar inte ut Helsingborg. Men vi ser en stark strid av barnfamiljer som flyttar från storstadsområde till Staffanstorp för att man känner sig trygg här. Det är det vi vill visa med den här familjen. Om man känner sig otrygg så är Staffanstorp ett bra alternativ.

Reklamfilmen publicerades under måndagen, två dagar efter att en femtonåring sköts till döds i samma kvarter där filmens svartvita scener är inspelade. En jämnårig pojke vårdas fortfarande med livshotande skador efter samma skjutning.

Per Almström ser inga problem med att Staffanstorp väljer att publicera sin nya reklamfilm just nu.

– Det finns ingen tanke här på att vi pekar ut Malmö.